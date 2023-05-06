Резников рассказал, что добиралась на переговоры в Беларусь украинская переговорная делегация на НАТОвских вертолетах.

На первые переговоры в Беларусь украинская делегация летела на НАТОвских вертолетах и видимо это была первая техника альянса, пересекшая границу Беларуси.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резникова в спецпроекте журналиста Дмитрия Комарова, рассказывая о первых переговорах с Россией в конце февраля 2022 года, которые происходили в Беларуси.

Он отметил, что ему очень тяжело и в плане эмоционально давались эти переговоры, потому что уже была ненависть к врагу, а это не профессионально. Потому что для успешных переговоров надо начать с пожатия руки и "не рычать", потому что иначе на переговоры не надо идти. Поэтому было тяжело.

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Резников напомнил, что переговоры происходили в Беларуси, руководству которой украинская сторона не доверяла. "Нас могли там просто взять в заложники - и привет, и за какой-то инцидент. Случайно по дороге убить и на этом все", - отметил министр.

Резников рассказал, что добиралась на переговоры в Беларусь украинская переговорная делегация на НАТОвских вертолетах.

"Они предлагали, что они нам сделают коридор и мы через оккупированную часть к ним заедем. Но мы сказали, что доберемся так как будем считать нужным", - подчеркнул министр.

По его словам, была коммуникация с польскими коллегами, и делегация добралась в Польшу, а оттуда вертолетами НАТО прилетели на территорию Беларуси, а там уже до места переговоров долетали беларуским вертолетом.

"Я думаю, что это впервые вертолеты страны НАТО садились на беларускую землю", - пошутил он.

"Меня поразила циничность россиян еще одна. В тот день, когда мы уже были на переговорах уже насчитали где-то 3000 убитых россиян. Это уже было много - 3000 убитых плюс раненые. Вот мы сидим, разговариваем, а с той стороны сидят их переговорщики...я им говорю, хорошо, мы договорились о гуманитарных коридорах, об обеспечении вывода населения, а что будем делать с телами ваших погибших? Может мы вам отдадим, чтобы их матери смогли похоронить?", - рассказывает Резников, как обратился к россиянам на переговорах.

По его словам, россияне после этих слов молча на него смотрят. Он им продолжает говорить, что, мол, мы готовы были бы эти тела в вагоны загрузить и переслать в Россию, но "вы же нам вагоны не провернете, потому что себе заберете".

"Глава делегации (речь идет о российских переговорщиках - УНИАН) возвращается к заместителю министра обороны, а тот говорит: "Мы не подтверждаем. У нас погибло там 10 или 20, или 30". Глава делегации говорит "военные не подтверждают", на что я им отвечаю: "Вы то может и не подтверждаете, но 3000 ваших тел гниют на нашей земле. Тогда насыпем им семена, пусть подсолнухами прорастают", - рассказал Резников.

По его словам, через несколько недель после переговоров в Украину прибыл руководитель и представители Красного Креста, вернувшиеся из Москвы. Резников отмечает, что обратился к нему с вопросом знает ли руководство РФ о реальном количестве погибших россиян, доносят ли эту правду "на гору". По его словам, тот в ответ отметил, что "заместитель министра точно знает, это я увидел по лицу, думаю, что и министр должен знать, потому что это учет, но я не уверен, что они доносят правду "на верх", потому что они боятся ее донести, потому что не хотят быть "киллер-мессенджер", то есть теми, кто несет плохую весть".

Резников добавил, что на тот момент Путин мог и не знать о количестве потерь, но сейчас большое количество потерь России трудно скрыть.

Потери РФ в Украине - детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.23 ориентировочно составили около 193210 человек.

Журналисты подтвердили ликвидацию более 22 тысяч погибших российских оккупантов в Украине. За последние четыре недели к списку публично подтвержденных потерь добавилось более 2,3 тысячи имен — теперь в списке погибших 22 055 человек.