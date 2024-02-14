Потери россиян за сутки составили 610 человек и десятки единиц вооружения.

На Таврическом направлении российская армия нанесла по подразделениям ВСУ наибольшее количество авиационных ударов с начала года. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Всего в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 73 авиаудара (больше всего с начала года), совершил 54 штурмовых действия и 1051 артобстрел", - подчеркнул военный.

В то же время командующий отметил, что оперативная обстановка в районах ответственности ОСГВ "Таврия" остается контролируемой.

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"Наши силы продолжают ведение оборонительной операции, нанося противнику значительные потери. Общие потери россиян за прошедшие сутки в живой силе составили 610 человек, в вооружении и военной технике - 50 единиц, не считая БПЛА. В частности это 5 танков, 19 боевых бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 14 автомобилей", - сообщил Тарнавский.

По его словам, нейтрализовано или уничтожено 263 БпЛА различных типов. В том числе 16 беспилотников сбиты из стрелкового оружия.

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Как сообщал УНИАН, накануне на Таврическом направлении российские оккупанты понесли наибольшие потери с начала этого года. По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, потери захватчиков составили 645 человек. В то же время интенсивность боевых действий там растет.

Напомним, ВСУ взяли в плен на Запорожском направлении 11 российских оккупантов, когда русские пошли в атаку. В частности, штурм россиян захлебнулся еще на подходе к нашим позициям – бронетехнику накрыли и повредили артой, после чего дезориентированные вражеские пехотинцы попрятались в укрытие.

Среди пленных несколько бывших заключенных, несколько дагестанцев и один житель Санкт-Петербурга. Все - военные 71 мотострелкового полка Росармии.

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