В будущем противник может использовать не только беспилотники, но и ракеты, предупредил эксперт.

Российские оккупанты пытаются повысить выживаемость своих беспилотников-камикадзе в воздушном пространстве Украины, и во время рекордной атаки в субботу, 25 ноября, могли проэкспериментировать, испытать на прочность эффективность истощения нашей противовоздушной обороны такими налетами.

Противники не направляют дроны сразу одновременно на ту область или тот город, в которых они должны попытаться что-то уничтожить, а используют обходные пути для того, чтобы рассредотачивать ПВО, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире "FreeДом".

"Более 9 часов длился налет… в ночь на 25 ноября - это тоже, я бы сказал, практически рекордный показатель по задействованию дронов-камикадзе по территории Украины не только количественно, но и по протяженности времени. То есть они пытаются повысить выживаемость своих дронов в нашем воздушном пространстве", - сказал он.

Эксперт добавил, что, когда беспилотники должны уже выполнять свою прямую боевую задачу, то есть поразить конкретный объект, "им так или иначе приходится заходить в зону действия противовоздушной обороны, и тогда их начинают уже уничтожать".

"То есть это даже в какой-то степени безысходное у них положение, поскольку так или иначе они сталкиваются с нашей ПВО. Но таким образом они еще могли проекспериментировать таким количеством большим с учетом этих новых маршрутов и разных групп применения, могли испытать на прочность нашу ПВО…, а также эффективность истощения нашей ПВО такими налетами", - добавил Коваленко.

Обозреватель предупредил, что "в этом есть определенный риск, поскольку такие методы могут говорить о том, что впоследствии данные налеты могут комплексно использоваться вместе с ракетными ударами".

Мощная атака на Киев - дроны РФ долго "кошмарили" столицу Украины

Оккупанты в ночь на 25 ноября с разных направлений атаковали украинскую землю дронами-камикадзе "Шахед". Основной удар пришелся по Киеву. Воздушная тревога в Киеве длилась более 6 часов, было много взрывов - ПВО активно противостояла дронам.

В результате вражеского удара в нескольких районах города есть поврежденные здания, сообщалось о двух пострадавших. Кроме того, временно возникли проблемы с электроснабжением. Столичные власти уточнили, что поражено свыше 60 вражеских воздушных целей.

По сведениям Воздушных сил Вооруженных сил Украины, захватчики сегодня запустили рекордное число "Шахедов" - около 75 штук. Беспилотники противника летели с двух направлений - района Курской области России и Приморско-Ахтарска. Ликвидировано 74 беспилотника.

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