Какое-то время Украина сможет продержаться с тем запасом, который накопила, отметил Валерий Романенко.

Украина критически зависит от военных поставок США и может оказаться без средств для сбивания российских баллистических ракет, что ставит под вопрос всю противовоздушную оборону страны. Такое опасение высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко, передает "Фокус".

По его словам, какое-то время Украина сможет продержаться с тем запасом, который накопила: "А за это время вопрос возобновления поставок антиракет будет каким-то образом решен. Или я надеюсь, что наши союзники на какое-то время поделятся с нами своими запасами".

Однако, делать какие-либо прогнозы, насколько точно еще хватит боеприпасов, он не стал.

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"Последние три транша помощи были на 90% с боеприпасами. То есть нам передавали некоторые боеприпасы, в частности ракеты для истребителей F-16 и ракеты средней дальности для комплексов NASAMS. Эти ракеты фактически не использовались. Наши зенитные комплексы американского производства, например, могут еще некоторое время работать, но в перспективе, вероятно, нам передадут ракеты для комплекса HAWK от союзников… Пока что ситуация с антиракетами выглядит не так трагично, но достаточно неприятно для нас", - заявил эксперт.

Романенко отметил, что из-за отсутствия разведывательной информации и возможного недостатка антиракет для американских ЗРК Patriot, Украина будет вынуждена тратить больше ракет для уничтожения каждой российской баллистической ракеты. Для надежного поражения такой ракеты нужно будет запускать 2-3 ракеты.

"И хотя ракеты постоянно поступают, количество этих боеприпасов остается конфиденциальной. Однако мы не имеем замены для Patriot. Есть один комплекс NASAMS, и еще один нам обещали поставить до конца 2024 года. Поступил он или нет - пока неизвестно", - сказал эксперт.

Отмечается, что Украина остается в критической зависимости от американских поставок, и речь не только о ракетах для Patriot, но и о 70% других типах зенитных ракет, которые также поставляются из США - AMRAAM для F-16 и комплексов NASAMS, ракеты Sidewinder для тех же комплексов, ракеты HAWK, а также ракеты для VAMPIRE и AVENGER.

Что будет, если в Украине закончатся ракеты для Patriot

Напомним, в CNN напоминали, что у Украины есть только один способ защитить себя от данных ракет России - американские ЗРК Patriot, боеприпасы для которых из-за паузы в военных поставках могут вскоре закончиться.

В итоге решение президента США Дональда Трампа о прекращении военной помощи Украине может оставить миллионы мирных жителей беззащитными перед российскими баллистическими ракетами.

По словам украинских солдат, именно риск отсутствия ракет для комплексов Patriot, защищающих их семьи и близких, беспокоит их больше всего.

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