Как заявил эксперт, сейчас Штатами "рулит" Трамп.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что Украина не дождется возобновления помощи от США. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, почему "все забыли" об обещанных ВСУ дальнобойных ракетах ATACMS.

"Я думаю, что не будет помощи от США. Трамп реально рулит, и ничего не могут сделать ни Джо Байден, ни его администрация для того, чтобы преодолеть эти препятствия, которые выставляет спикер Нижней палаты Джонсон... Трамп сказал, что не даст ни копейки, и все. Реально получается, что Трамп рулит Соединенными Штатами", - сказал он.

При этом Жданов упомянул немецкие ракеты Taurus:

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"С ATACMS на сегодняшний день глухо, как в танке. Наверное, поэтому мы так и цепляемся за Taurus, потому что у него 500 км дальность… Например, если бы не беспилотник, а Taurus ударил по НПЗ "Лукойла", "вынес" бы половину завода - он закрылся бы раз и навсегда. Его восстановление просто не имело бы экономического смысла".

ATACMS для Украины - актуальное

Как писал УНИАН, 12 марта США объявили о новом пакете помощи Украине.

Издание Politico со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило, что в этот пакет могут войти нсколько ракет ATACMS старой версии с дальностью около 160 км и кассетной боеголовкой. Также сообщается, что в пакете будут дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.

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