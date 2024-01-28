В акватории остается восемь "калибров".

В Черном море изменилась обстановка, два из четырех ракетоносителей российская армия убрала из акватории.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в Черном море враг оставил на боевом дежурстве восемь кораблей. Отмечается, что сейчас два надводных ракетоносителя РФ заведены в пункты базирования.

"Две подводных лодки, снаряжение которых - до восьми ракет типа "Калибр", продолжают поддерживать уровень ракетной опасности на отметке "очень высокий". К сигналам воздушной тревоги будьте внимательными, оперативно переходите в укрытие!", - отмечают военные.

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Ракетная опасность

Как сообщал УНИАН, в субботу утром украинские военные предупредили о чрезвычайно высоком уровне ракетной угрозы - российские захватчики вывели в Черное море четыре ракетоносителя. В акватории корабельная группировка противника выросла до 7 единиц, в частности, путем увеличения присутствия ракетоносителей. На боевом дежурстве было два надводных и два подводных ракетоносителя-к малому ракетному катеру добавился фрегат и суммарный залп "калибров" составил 22 единиц.

Накануне, 26 января, в Черном море на дежурстве находилось четыре корабля русские корабли - два подводных ракетоносителя и малый ракетный катер. Их снаряжение было 16 ракет типа "Калибр".

Последние несколько недель российские оккупационные войска не применяли для атак по Украине ракеты "Калибр", хотя раньше их использовали значительно чаще. Однако эксперты предупреждают, что расслабляться не стоит.

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