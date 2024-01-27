В акватории Черного моря скопилось более двух десятков "Калибров".

ВСУ предупреждают население о чрезвычайно высоком уровне ракетной угрозы - в Черном море находятся уже четыре ракетоносителя.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в Черном море враг увеличил корабельную группировку до 7 единиц. В частности, стянул больше ракетоносителей.

"Сейчас на боевом дежурстве находится два надводных и два подводных ракетоносителя. К малому ракетному катеру добавился фрегат. Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 22 единиц. Уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высок!", - отмечают в Силах обороны

Людей просят быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, реагировать на нее оперативно.

По данным военных, вчера, 26 января, в Черном море на дежурстве находилось четыре корабля вражеского флота, среди которых - два подводных ракетоносителя и малый ракетный катер. Снаряжение суммарное было 16 ракет типа "Калибр". В Азовском море был один российский корабль.

Россия ударила по Украине дронами по хитрой тактике

В ночь на 25 января российские оккупанты двумя волнами атаковали южные регионы Украины дронами типа Shahed-131/136. Тогда под основной удар попала Одесса (шесть человек получили ранения).

По данным Сил обороны, агрессор применял уже испытанные тактические хитрости - заходил из акватории Черного моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям.

Сбитые дроны по инерционной траектории долетали до жилых кварталов. Один из них, попал в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, случился пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги и госпитализирован.

Еще один пораженный дрон пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал еще один БПЛА, рядом с поврежденным во время предыдущей атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, вдребезги выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько избито. Четыре человека получили ранения, женщину деблокировали из-под завалов.

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