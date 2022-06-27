Точное количество жертв после ракетного удара по городу пока неизвестно.

Местные власти Кременчуга сообщили, куда обращаться родственникам и знакомым людей, которые находились в ТЦ "Амстор", и не выходят на связь после ракетного обстрела города российскими оккупантами.

Об этом мер города Виталий Малецкий написал у себя в Facebook.

"В отеле "Днепровские зори" работает мобильный пункт полиции", - сообщил он.

Мер обратился ко всем гражданам, чьи родственники или знакомые находились в ТЦ "Амстор" во время ракетного удара обращаться туда.

Напомним, вследствие атаки по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг пострадали по меньшей мере 20 человек. Однако, это предварительные данные, ранее сообщалось, что в ТЦ могло находится более 1000 посетителей.

Президент Украины Владимир Зеленский также опубликовал видео с места и отметил, что "количество жертв невозможно даже представить".

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских. ТЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить", - сообщил президент.

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