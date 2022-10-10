Председатель СНБО подчеркнул, что Россию не спасут никакие ракеты.

Массированный обстрел городов Украины, который устроила Россия утром 10 октября 2022 года, вызывает у украинцев только ярость и презрение, а не страх и желание идти на договоренности.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Кремль и русская банда! Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-то договариваться. Вы пробуждаете в нас желание уничтожать вас, террористов, где бы вы ни находились — на улицах и в бункерах, на море и на суше", – написал Данилов в Facebook.

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По словам главы СНБО, путинский режим может пугать "только послушное российское стадо".

"Вам нас никогда не сломить. А государство-террориста не спасут никакие ракеты, это только увеличивает нашу жажду победы и мести!" – подчеркнул Данилов.

Ракетный удар России по Украине

Российские оккупационные войска утром 10 октября атаковали Украину высокоточными ракетами. В частности, ракеты Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

Известно, что в результате обстрелов по состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и городе Киеве. Министерство образования рекомендовало до 14 октября 2022 года перевести все учебные заведения на дистанционный формат обучения.

Кроме того, посольство США призвало американских граждан покинуть территорию Украины. Там отметили, что удары России по Украине представляют прямую угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

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