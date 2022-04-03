Максим Марченко заверил, что никто не погиб и не пострадал.

Российские военные ударили ракетами по территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе. В результате никто не погиб и не пострадал.

Об этом сообщил глава областной военной администрации полковник Максим Марченко.

По его словам, также пострадала территория нефтехранилища, которое расположено рядом с Одесским НПЗ. При этом Марченко отметил, что с некоторыми блогерами и журналистами, которые опубликовали фото и видео с результатами удара, уже пообщалась военная контрразведка.

Стоит отметить, что Одесский нефтеперерабатывающий завод уже давно не работал. Предприятие с мощностью 2,8 миллиона тонн нефти в год еще в 2015 году суд признал банкротом. Инвентаризацию на заводе завершили только в марте 2019 года и тогда стало известно, что многие установки предприятия больше не пригодны для работы.

По данным местного издания Думская, одна из российских ракет попала электроподстанцию, из-за чего без света временно остались соседние дома. Всего по Одессе выпустили десять ракет.

Как ранее сообщал УНИАН, враг атаковал Одессу с воздуха. В результате ракетного удара в городе вспыхнули пожары.

Позже стало известно, что нидерландский журналист Роберт Дулмерс лишился аккредитации в Украине, потому что распространил фото ракетных ударов по объектам инфраструктуры в Одессе

Вас также могут заинтересовать новости: