В районе Киева и над ним силы ПВО поразили десятки вражеских ракет.

В четверг, 21 марта, рано утром российские оккупанты нанесли удар по Киеву после 44 дней перерыва - противник со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустил ракеты типа Х-55/Х-555/Х-101 и бил баллистикой со своей территории.

Силы и средства противовоздушной обороны над столицей Украины и в ее районе поразили около 30 ракет противника, в том числе и баллистические, сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

"Воздушная тревога в столице продолжалась почти три часа. После сложных маневров в смежных областях, ракеты заходили на столицу одновременно с разных направлений", - добавили в КГВА.

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В ведомстве добавили, что обошлось без погибших, при этом точно известно о двух пострадавших - это мужчина, которому 38 лет, и 11-летняя девочка.