Мэр сообщил о работе противовоздушной обороны.

Вечером в понедельник, 5 августа, в Киеве слышали громкие взрывы. Военные предупреждали об угрозе российского удара.

В 22:59 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило в своем Telegram-канале о скоростной цели в направлении Киевской области, киевлян призвали срочно пройти в укрытие. Вскоре стало известно о ряде взрывов в столице.

Уже в 23:07 военные снова предупредили о скоростных целях в Киевской и Полтавской областях. Вскоре жители столицы услышали новую серию взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе работает противовоздушная оборона. "Оставайтесь в укрытиях", - призвал он.

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Тем временем воздушная тревога звучит в большом количестве областей. Также продолжается атака российских ударных дронов - по последним данным Воздушных сил, группа "шахедов" двигалась из Черниговской области в западном направлении.

Обновлено в 23:55: В Киевской области по БПЛА работает противовоздушная оборона, пишет Кличко.

Обновлено в 23:46: Группа "Шахедов" на границе Киевской и Черниговской областей, направление на Киев, сообщили военные.

Массированные атаки РФ

Напомним, 30 июля российские захватчики совершили самую массированную дроновую атаку с начала года. Киевская городская военная администрация сообщала о сбитии более трех десятков беспилотников

В общем оккупанты запустили по Украине 89 ударных беспилотных летательных аппаратов и одну ракету Х-59. В украинской разведке рассказали, что во время этого удара оккупанты использовали отвлекающие дроны.

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