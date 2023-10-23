"Враг несет серьезные потери, прежде всего в личном составе, но постоянно его восстанавливает", - генерал Александр Сырский

Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский рассказал УНИАН о ситуации на Восточном фронте, потерях россиян, выдержке и храбрости защитников Украины.

Господин генерал, какая сейчас ситуация на Восточном фронте?

Обстановка на Восточном фронте остается довольно сложной. Враг продолжает вести наступательные действия фактически по всей полосе, сосредотачивая основные усилия на Купянском и Бахмутском направлениях.

Враг несет серьезные потери, прежде всего в личном составе, но постоянно его восстанавливает за счет перемещения резервов в том числе с территории РФ.

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Агрессор пытается прорвать нашу оборону в районе Купянского леса и на трассе Орлянское - Петропавловка, с целью выхода непосредственно в Купянск с последующим его блокированием и окружением.

Россияне не прекращают "мясные штурмы"?

На отдельных участках враг активно применяет бронетехнику, в первую очередь танки, для поддержки действий своей пехоты при сохранении интенсивности артиллерийского огня и ударов авиации.

Чем отвечают Силы обороны Украины?

Мы продолжаем вести активную оборону. Наша цель - нанести максимальные потери противнику, удержать занимаемые рубежи и позиции, восстановить, а на отдельных направлениях провести наступательные действия.

Моя работа в боевых бригадах на Купянском и Лиманском направлениях была направлена на сохранение боеспособности и повышение эффективности действий, а также оказание помощи командирам соединений и частей в организации боя.

Во время встречи с командирами бригад, руководством оперативно-тактических групп и офицерами их штабов мы решили на месте большинство актуальных вопросов, в частности - повышение эффективности огневого поражения противника, усиление группировки резервами, логистического обеспечения и многие другие.

Какие настроения у наших бойцов на передовой? Вы с ними встречались, общались?

Конечно, встретился с нашими военнослужащими, которые отличились в боях с российскими оккупантами, поблагодарил за героизм, стойкость и мужество, вручил награды, ценные подарки и денежные вознаграждения. Поговорили о перспективах дальнейших действий с учетом приближения зимнего периода.

Горжусь нашими воинами, их выдержкой и храбростью, способностью в условиях численного превосходства противника проводить наступательные действия, каждый день освобождая от оккупантов нашу землю! Война - это сложный и трудный путь, но мы должны его пройти ради наших детей, их счастливого будущего, сохранения и расцвета нашего государства!

Слава Украине!

Татьяна Стежар