Основной темой стал ход захватнической войны против Украины.

Президент России Владимир Путин в очередной раз созвал заседание постоянных членов Совета безопасности РФ. Главной темой собрания стал ход агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщило пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Последний заявил: "Состоялся обмен мнениями о ходе "специальной военной операции" (войны в Украине — УНИАН). Министр обороны [Сергей] Шойгу информировал участников о посещении штаба "операции" в начале недели".

Песков добавил, что Путин рассказал членам Совбеза о своих последних международных звонках. Обсуждались и социально-экономические вопросы, но какие именно, пресс-секретарь не уточнил.

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Война в Украине: последняя информация

По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники с момента полномасштабного вторжения ликвидировали 119 300 российских оккупантов. А количество уничтоженной техники врага перевалило за 20 тысяч единиц.

Главарь ЧВК "Вагнера" вчера, 19 января, заявил, что его боевики захватили Клещеевку вблизи Бахмута. Однако аналитики не нашли никаких доказательств оккупации населенного пункта.

Восточные "крепости" Бахмут и Соледар остаются самыми "горячими" точками на фронте. ВСУ удерживают города титаническими усилиями. За прошедшие сутки они отбили череду атак в пределах упомянутых "цитаделей", о чем сообщили в Генштабе.

На направлении Сватово — Кременная украинские защитники постепенно продвигаются вперед. В этот район боевых действий Кремль бросает новых мобилизованных. ВСУ уже захватили пленных из Москвы.

В Пентагоне сообщили, что у России наблюдаются проблемы с боеприпасами. Она несет значительные потери и обращается к Ирану с Северной Кореей за помощью.

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