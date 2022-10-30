Гудков отметил, что основатель "Вагнера" и Кадыров просто являются людьми, которых Путин "натравливает" на тех или иных личностей.

Российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков рассказал, что президент РФ Путин решил "замочить" своих генералов. Для этого он использует и своих "цепных псов" - основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом Гудков рассказал в эфире проекта FREEДОМ.

По словам оппозиционера, все "ссоры", которые якобы возникают между Пригожиным с Кадыровым и генералами армии РФ, на самом деле являются планом диктатора.

"Не думайте, что есть какие-то две самостоятельные фигуры, тем более политические, Пригожин и Кадыров. Это цепные псы Путина. Вот он укоротил поводок, они стали меньше лаять. Удлинил поводок - они куда нужно кинулись. Вот, собственно говоря, и вся их роль. У меня вообще появилось предложение отправить на переговоры G-20 Пригожина, в связи с опасностью для Путина быть там изгоем. А многие люди, миллионы людей, требуют уже сбить его самолет. Потому что как раз для Пригожина отправиться на G-20 это будет достойно, так сказать, представление криминального путинского режима или, так сказать, таким уголовником, который погряз самых кровавых делах по всему миру", - отметил Гудков.

По словам публициста, сейчас Путину стоит сказать, что его "цепной пес" Пригожин действительно полетит на переговоры и озвучит все то, что он сам не может и не хочет сказать. Гудков отметил, что основатель "Вагнера" и Кадыров, просто являются людьми, которых Путин "натравливает" на тех или иных личностей. У них нет своего мнения, а потому они действуют по четкому плану.

Диктатор, считает Гудков, через Пригожина и Кадырова начинает "травлю" генералов. Они критикуют военных исключительно по требованию Путина.

"Либо Путин замочит генералов, либо генералы будут что-то делать с Путиным. Вот, Путин и решил замочить всех генералов, он спишет на них все ошибки в войне, все промахи, все недочеты", - отметил оппозиционер и добавил, что к "травле" генералов уже подключились и пропагадисты, среди которых Соловьев.

Пригожин и Кадыров: как "псы" Путина критикуют генералов

Как ранее отмечали аналити Института изучения войны, Кадыров и Пригожин попытаются спасти свою репутацию успехами на Донетчине. После этого появилась информация, что "повар Путина" Пригожин якобы уже подрывает власть Кремля и начал непрямо выступать против президента РФ Путина.

А Кадыров начал критиковать генералов еще 1 октября. Тогда он устроил истерику из-за провалов РФ в Лимане и публично заявил, что ответственность за поражение лежит на плечах генерал-полковника Лапина.

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