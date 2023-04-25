Сергей Череватый отметил, что "вагнеровцы" - обычные террористы.

Частная военная кампания "Вагнер" - террористическая группировка. Они, как и террористы ИГИЛ, не соблюдают правил ведения войны и требования международных конвенций.

"Они перешли все красные линии. Пригожин (главарь ЧВК Евгений Пригожин – УНИАН) понимает, что у него уже более чем достаточно врагов, не только в России, но и по всему миру. Поэтому он считается такими эксцентричными заявлениями. Как элемент привлечения внимания", - заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона, комментируя приказ Пригожина не брать пленных.

Украинский военный отметил, что "вагнеровцы" пытают как защитников Украины, так своих же наемников. При этом Череватый указал, что ВСУ соблюдают правила войны, а россияне лишь усиливает жажду мести и уничтожения врага.

Видео дня

Приказ Пригожина не брать пленных - о чем речь

24 апреля стало известно, что главарь "Вагнера" Евгений Пригожин приказал своим наемникам не брать пленных. Отныне "вагнеровцы" якобы будут "уничтожать всех". При этом он заяви, что оккупанты якобы никогда не будут нарушать международные законы гуманизма.

Такое циничное заявление "повар Путина" сделал после того, как в сети появился якобы перехват разговора воинов ВСУ, которые якобы договариваются убить раненого "вагнеровца". Подленность этого аудио Генштаб ВСУ не подтвердил. Никаких убедительных аргументов относительно подлинности этого разговора оккупанты не привели.

Вас также могут заинтересовать новости: