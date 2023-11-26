По его словам видео не содержат "чувствительной информации".

Видео и фото работы украинской ПВО 25 ноября, которые обнародовали западные СМИ, не содержали "чувствительной информации", заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Я видел видео, там нет ничего такого, что могло бы вызвать беспокойство. Работа ПВО показывается, и командующий Воздушных сил у себя в Telegram-канале иногда благодарит наших защитников и показывает видео. Если там нет чувствительной информации, то есть откуда вылетают ракеты, локации средств противовоздушной обороны, то страшного ничего нет. Поэтому претензий особых к этому нет", - сказал спикер.

Игнат пояснил, что чувствительная информация - это когда на видео или фото видно место пуска зенитной ракеты.

Видео дня

"Противник может это же самое видео иметь из нескольких точек, и на перекрестке этих точек можно безошибочно определить, откуда именно осуществлялся пуск", - добавил Игнат.

Атака дронов на Киев

Ночью 25 ноября оккупанты устроили очередную атаку дронов на Киев. Начальник Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона сообщил об уничтожении более 40 воздушных целей силами ПВО.

Российские окупать во время атаки дронов на Киев использовали "шахеды" черного цвета. Черный цвет, возможно, использовали для того, чтобы усложнить работу украинской ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что той ночью российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество ударных БПЛА "Shahed". Всего зафиксированы пуски около 75 "шахедов" из которых 71 удалось уничтожить.

Уже впоследствии западные СМИ слили в своем материале "запрещенные" кадры работы ПВО, которые отражали волну "черных шахедов" РФ. По данным УНИАН, с высокой долей вероятности, СМИ показали в действии ультрасовременные системы Skynex или Skyranger.

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