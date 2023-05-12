В руки журналистов попал внутренний документ ЕС для чиновников.

Общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину составляют около 13 тысяч человек убитыми. Об этом пишет европейское информагентство EURACTIV.

Издание утверждает, что в их руки попали выдержки из внутреннего документа ЕС, составленного "на основе сообщений Украины государствам-членам, сообщениях в СМИ и утечках разведданных". В нем говорится, что "потери Вооруженных сил Украины составляют 13 000 человек убитыми в ходе боевых действий и дополнительно 35 000 раненых в бою".

Подразумеваются ли в данном случае под "Вооруженными силами Украины" только сами ВСУ, или же речь обо всех Силах обороны Украины (т.е. вместе с Нацгвардией, Погранслужбой и другими) - не понятно.

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В этом же документе отмечается, что США оценивают потери Киева в 17 500 человек убитыми в боях, а в целом – от 124 000 до 131 000 человек с учетом тяжело раненных, пропавших без вести и выбывших по иным причинам. Причем тут же утверждается, что реальный уровень украинских потерь ниже такой оценки США.

Российские потери в документе оцениваются в 185 000 убитыми и 555 000 ранеными. Отмечается, что это данные, предоставленные украинской стороной.

Тут же приводятся данные, составленные американцами (от 189 500 до 223 000 человек, в том числе 43 000 человек убитыми в бою) и британской разведкой (около 200 000 убитых и раненных российских солдат).

"Это показывает, что раненые россияне, скорее всего, не добираются от линии фронта [до госпиталя], тогда как протоколы эвакуации, спасения и управления ранеными кажутся гораздо более эффективными на украинской стороне", — пояснил изданию военный эксперт Ромен Милькарек.

Потери Украины и России в войне – что известно

Согласно данным Генштаба ВСУ на 12 мая, Россия потеряла в Украине уже более 197 тысяч человек убитыми. Россия в последний раз озвучивала свои потери еще в сентябре. Тогда была названа цифра - без малого 6 тысяч человек убитыми.

Данные по своим потерям Украина старается не озвучивать. В последний раз официально цифры озвучивал советник главы ОП Михаил Подоляк 1 декабря прошлого года. Тогда он боевые потери Украины охарактеризовал как "от 10 до 12,5-13 тысяч погибших".

В середине апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что общее число погибших украинских солдат "меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции". Т.е. менее 50 тысяч. Уже на следующий день ему пришлось публично извиняться за такую формулировку.

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