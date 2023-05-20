Кучка защитников Украины вела бой с более чем 200 российскими оккупантами, отметил ветеран американской армии.

Более 10 защитников Украини свыше суток вели бой против сотен российских оккупантов и противостояли вражеской бронетехнике.

Защитники украинского государства не только выстояли, а и уничтожили один танк противника, сообщил в пятницу, 19 мая, в Twitter ветеран американской армии Юрий Блят, перехавший в нашу страну в 2012-м.

"В течение 30 часов - 13 человек. Украинцы и несколько членов моей команды контратаковали позицию, захваченную ранее вчера (18 мая - Ред.) россиянами... 30 часов эти храбрые солдаты продержались против нескольких танков (один из них они уничтожили), нескольких БМП и более 200 российских солдат…", - поделился он.

Видео дня

Блят добавил, что воины оттесняли противника назад 30 часов. "Превращаем этот день в день крови для россиян. Ни один член моей команды или подразделения, частью которого мы являемся, не пострадал", - подчеркнул ветеран армии США.

Ситуация на фронте - сегодня это стоит знать

Генштаб ВСУ утром 20 мая сообщил, что в течение прошедших суток враг сосредотачивал основные усилия на Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Лиманском и Марьинском направлениях. По его данным, там произошло свыше 80 боев. В Генштабе добавили, что самые горячие бои шли, в частности, за Бахмут и Марьинку.

Враги несут огромные потери на нашей земле. Общие потери РФ в Украине на 20 мая составляют 202430 захватчиков. Кроме того, уже ликвидированы 3781 танк противника.

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