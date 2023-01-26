Украинская авиация в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
Силы обороны также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника, об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в четверг, 26 января.
Как отметили в Генштабе, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки попали в три пункта управления, район сосредоточения живой силы и артиллерии противника, а также в два других важных военных объектах захватчиков.
Кроме того, в течение суток наши защитники сбили три разведывательных дрона оккупантов.
Ситуация на фронтах в Украине - что надо знать сейчас
Вечером 26 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают наступать на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Противник уже понес значительные потери.
Стоит отметить, что по состоянию на сегодня общие потери России в Украине составляют около 123 тыс. 860 захватчиков. Кроме того, ликвидированы, в частности, 3175 вражеских танков.