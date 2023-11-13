Это уже третья такая цель.

Украинские военнослужащие уничтожили уже третью российскую мобильную систему радиоэлектронной борьбы под названием "Свет-КУ".

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сил обороны юга Украины. Первую редкую систему "Свет-КУ" украинские воины "затрофеили" еще в начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года. Вторая была уничтожена в августе этого года.

"И вот в начале этого месяца - уже третья российская "Свет-КУ" демилитаризована с огоньком", - отметили они.

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Потери России в Украине: последние новости

Напомним, вчера в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались, что с начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла около 311 750 оккупантов.

Кроме того, за это время захватнические войска потеряли 5356 танков, более 10 тысяч боевых бронированных машин, 7591 артиллерийскую систему, 883 реактивные системы залпового огня, 581 средство противовоздушной обороны, 9963 транспортных средства и 1078 единиц специальной техники.

Также, по данным Генерального штаба, российские войска остались без 322 самолетов, 324 вертолетов и 5644 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 1561 крылатую ракету, а также 20 российских кораблей и катеров и одну субмарину.

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