ВСУ за сутки прикопали более 1300 оккупантов

За сутки оккупанты также потеряли 42 артиллерийские системы.

Российские оккупанты понесли очередные потери на войне против Украины, речь идет о более тысячи захватчиков.

Как отмечается в сообщении Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 614 тыс. 950 (+1360 за сутки) человек.

Среди потерь во вражеской технике, в частности 8 тыс. 582 (+8) единицы танков, 16 тыс. 736 (+14) боевые бронированные машины, 17 тыс. 614 (+42) артиллерийские системы и 1 тыс. 176 (+1) реактивных систем залпового огня.

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Кроме того, речь идет о 940 (+1) средствах противовоздушной обороны, 368 самолетах, 328 вертолетах, 14 тыс. 471 (+18) беспилотнике оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 557 крылатых ракетах.

В этом перечне также 28 кораблей/катеров, подводная лодка, 23 тыс. 825 (+62) единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 тыс. 977 (+10) единиц спецтехники.

Война в Украине

30 августа в Институте по изучению войны сообщили, что РФ на фоне Курской операции создает новые добровольческие отряды территориальной обороны. Это свидетельствует о нежелании Путина серьезно противодействовать вторжению и проводить мобилизацию из-за рисков общественного недовольства или масштабной передислокации войск, что сорвет наступательные операции России на востоке Украины.

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