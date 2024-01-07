Основными направлениями удара были юг и восток, украинская ПВО сбила 21 вражеский беспилотник.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину десятками "Шахедов" и ракетами, сообщают в Воздушных силах.

"В ночь на 7 января 2024 года оккупанты атаковали 28-ю ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск – РФ и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области", говорится в сообщении.

Отмечается, что основными направлениями удара были юг и восток.

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В то же время силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожен 21 вражеский БПЛА. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Отмечается, что противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.

Как сообщили в Силах обороны юга, дроновая атака продолжалась около 60 часов. Запущенные с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря БпЛА типа "Shahed-131/136" враг направил в прибрежную зону Николаевщины и Одесской области, а также в направлении центральных и западных регионов Украины.

Отмечается, что на юге ПВО уничтожила 11 дронов-камикадзе: 5 в Николаевской, по 2 в Одесской и Днепропетровской, по 1 в Кировоградской и Винницкой областях.

"На Николаевщине произошло попадание в рекреационной зоне, где на одной из законсервированных баз отдыха произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Атаки оккупантов - что известно

Вечером 6 января российские оккупанты атаковали Днепр дронами. Была повреждена многоэтажка и уничтожены несколько автомобилей.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Дмитрий Лысак, в доме проживало 22 семьи. Чрезвычайники спасли шестерых человек, двое из них - дети. Известно, что два человека обратились за медицинской помощью. К счастью, обошлось без погибших.

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