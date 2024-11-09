Воздушные силы сбили 32 из 51 вражеского беспилотника.

Война с Россией продолжается, и за минувшие сутки украинские Силы обороны уничтожили еще 1660 российских оккупантов. Общие потери врага по состоянию на 9 ноября составляют уже 707 тысяч 540 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили немало вражеской техники.

Так, в частности, уничтожено 5 танков, 36 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 49 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3 крылатые ракеты.

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Кроме того, превращено на металлолом 66 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 2 единицы специальной техники.

Также в Воздушных силах сообщили, что ночью россияне запустили по Украине 51 ударный БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарска и Орла.

Отмечается, что эпицентром удара была Одесская область.

По состоянию на утро подтверждено сбитие 32-х вражеских БпЛА в 11 областях - Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской. Еще 18 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины.

Война в Украине - новости

Российские оккупационные войска захватили Новоалексеевку в Донецкой области и продвинулись возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки

Также российские захватчики пошли в новое наступление в Курской области.

Как отметил председатель фонда "Вернись живым" и ветеран АТО Тарас Чмут, Фронт в Украине не "посыпался", однако сейчас он переживает худший период после весны 2022 года.

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