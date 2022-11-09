Украинская армия била по системам ПВО и районам сосредоточения сил и техники оккупантов.

За сутки на юге украинские военнослужащие ликвидировали 55 российских оккупантов и уничтожили склады боеприпасов армии РФ.

Россияне четыре раза атаковали позиции Вооруженных сил Украины армейской авиацией, сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

В ответ ВСУ нанесли 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения сил и техники оккупантов.

Видео дня

Всего украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.

Установлено, что российская армия потеряла: 55 человек, 4 танка, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", самоходную гаубицу "Акация", два миномета и 9 единиц авто-бронетехники.

Кроме того, уничтожены 2 склада вражеских боеприпасов неподалеку Снигиревки и Костромки. Остальные потери доразведываются.

Ситуация на юге Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что украинская армия продолжает держать оборону и укрепляться в Херсонской области.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что информация о том, когда будет деоккупирован Херсон, является засекреченной. По его данным, в городе осталось примерно 70 тысяч гражданских.

Ранее военный эксперт Олег Жданов говорил, что оккупанты не могут перейти в наступление на Южнобугском направлении из-за успешных ударов украинской авиации.

Как писал The New York Times, благодаря помощи от партнеров украинская армия получила артиллерийское преимущество на южном направлении.

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