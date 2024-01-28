Сообщается о ликвидации более 20 захватчиков.

В сети опубликовали фото полигона российских захватчиков под Иловайском Донецкой области, где они понесли серьезные потери.

Снимок последствий атаки по нему показал украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале. По его словам, в результата удара по российским инструкторам беспилотных летательных аппаратов, уничтожено более 20 оккупантов.

"Филигранная работа. Ракеты попали точно в одинокую некрупную цель на голом поле. Вот это и есть высокоточное оружие, а не ваши ракеты, летящие в жилые дома", - добавил Казанский.

Что известно об атаке на полигон под Иловайском:

Как сообщал УНИАН, 25 января в сети сообщили, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по российским позициям в районе поселка Покровка Донецкой области.

Российские СМИ писали, что атаку совершили днем 24 января, под ударом оказалась воинская часть №78528. Погибли 24 российских захватчика, еще четверо получили ранения.

Позже россияне признали удар по полигону. Центр подготовки специального назначения "Сталь" сообщил, что в тот день там проходил экзамен проекта "Судоплатов" для расчётов fpv-дронов, погибли более 20 человек.

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