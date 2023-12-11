Их якобы задержали из-за больших потерь оккупантов.

В российской армии начались "чистки", дошло даже до высшего военного командования. К такому выводу пришел советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он опубликовал пост сепаратиста Юрия Евича, в котором тот говорит, что недавно "за большие потери" были арестованы российские генералы. "Вполне логично - это должно было произойти рано или поздно. Соотношение потерь всего - от людей до техники - не может не привести на путь поиска виноватых. Итак, началось", - написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

Советник мэра напомнил, что в начале декабря российские захватчики создали "Смерш", а затем - "Штрафбат" для своих офицеров. "Теперь за провалы генералов, отказников и дезертиров пачками бросают в мясной штурм. Называя это "штормовым подразделением". Полная аллюзия Второй мировой", - добавил он.

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Потери России в войне: последние цифры

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские захватнические войска с начала полномасштабного вторжения уже потеряли около 338 820 своих военных.

На днях ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что сейчас на Авдеевском направлении оккупанты несут на 25% больше потерь, чем во время штурма Бахмута.

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