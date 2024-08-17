Также ВСУ нанесли потери в военной технике армии РФ

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 1230 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения это количество достигает уже 598 180 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также в течение суток было уничтожено немало российской техники, а именно:

танков - 8 501 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 16 473 (+12) ед,

артиллерийских систем - 16 985 (+58) ед,

РСЗО - 1 160 (+1) ед,

средства ПВО - 923 (+1) ед,

самолетов - 367 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 13 714 (+55),

крылатые ракеты - 2 432 (+3),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 22 913 (+65) ед,

специальная техника - 2 844 (+15).

Война в Украине - последние новости

Ранее военный обозреватель Денис Попович заявил, что российские оккупанты не будут перебрасывать резервы с Донецкого направления, чтобы остановить наступление ВСУ в Курской области. По его словам, они и дальше будут продвигаться, ведь перед ними стоит задача по движению вперед на Покровском направлении и туда направляют резервы.

Видео дня

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские военные имеют новые продвижения на территории России, на некоторых направлениях они продвинулись на расстояние от одного до трех километров.

"Войска наступательной группировки продолжают ведение боев, имеют продвижение на некоторых направлениях от 1 до 3 км в сторону противника. Вдоль всей линии фронта продолжаются бои. Ситуация контролируемая. Все мероприятия выполняются в соответствии с планом", - подчеркнул он.

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