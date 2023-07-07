Во время учений привлекались образцы вооружения и военной техники, которую ВМС Украины получили от стран-партнеров.

В Военно-Морских силах ВС Украины сообщили, что сегодня в Великобритании завершился комплекс тренировок в рамках серии учений "Си-Бриз", участие в которых приняли 18 стран.

"Тренировки проводились по ведению противоминных действий в составе тактических групп-противоминных кораблей ВМС Украины класса Sandown "Черкассы" и "Чернигов" , групп подводного разминирования и подводных беспилотных аппаратов", - рассказывают военные.

Всего в морском компоненте приняли участие восемь минных кораблей, гидрографическое смотровое судно и корабль береговой охраны.

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Подразделения разминирования и соответствующих беспилотников, в том числе тренировались с использованием подводных аппаратов типа SeaFox и REMUS 100.

Также во время учений штаб тактической группы противоминных действий планировал и проводил сложные операции по разминированию в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. При этом привлекались образцы вооружения и военной техники, которую ВМС Украины получили от стран-партнеров.

"Эти тренировки по сути - подготовка к освобождению Черного моря от минной опасности и восстановлению безопасного судоходства в послевоенный период", - отмечают в пресс-центре ВМС ВСУ.

Обучение "Си Бриз" в 2023 году - детали

В этом году возобновлены международные учения "Си Бриз", которые в 2022 году не происходили из-за войны. В 2023 году учения проходили в Великобритании.

Со стороны Украины в учениях приняли участие, в том числе два противоминных корабля класса Sandown, которые еще до полномасштабного вторжения Украине передала Великобритания. Сейчас название кораблей - "Черкассы"и " Чернигов".

По данным ВМС ВСУ, для освобождения Черного моря от мин требуются годы. Проблема в том, что российские оккупанты используют, в том числе, устаревшие якорные мины, произведенные в 70-80 годах прошлого столетия. Пока неизвестно, как они будут вести себя. Кроме того, из-за теракта на Каховской ГЭС, который военные РФ совершили 6 июня 2023 г., в акваторию Черного моря попали якорные речные и противодесантные мины.

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