На штурм прямо из 'карательной ямы': в 79-ке раскрыли истории 'отказников' РФ

Большинство пленных признают, что воевать идут за деньги.

За последнюю неделю 79 отдельная десантно-штурмовая бригада взяла в плен на Кураховском направлении пятерых российских оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал старший офицер отделения коммуникаций 79 ОДШБ Роман Писаренко. По его словам, в один день взяли трех пленных, а через день - еще двух. "Кто-то из них говорит, что подписал контракт, потому что хотел деньги заработать, а кто-то, мол, не знал, заставили", - отметил он.

Военнослужащий отметил, что в российской захватнической армии очень много "отказников", которые не хотят участвовать в боевых действиях. Например, одного из пленных отправили штурмовать украинские позиции из "карательной ямы":

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"Он в этой яме два дня просидел и его достали, добавили в группу и отправили на штурм. Они не захотели идти, им связали руки и ноги, забросили в БТРы. Привезли на позицию, выбросили из БТРа, развязали руки и ноги, дали автомат и сказали закрепляться в посадке, а если нет, то их убьют".

С этими оккупантами был командир отделения и заместитель, которым они предложили вместе сдаться в украинский плен, но те отказались и предупредили, что перестреляют тех, кто будет сдаваться. Во время штурма украинские военные "задвохсотили" командира, а эти трое вышли с поднятыми руками и сдались.

Писаренко отмечает, что мотивация у россиян сугубо материальная - в Новгородской области уже платят по три миллиона рублей за подписание первого контракта:

"Те, которые были готовы загиинуть за 2 миллиона, закончились, а теперь уже забирают тех, кто хочет погибнуть за 3 миллиона. Мне удалось пообщаться с этими тремя пленными и все они пришли за деньгами. При этом затягивают свою песню, что их обманули и ничего не выплатили", - сказал он.

По его словам, некоторые пленные заявляют, что не хотят на обмен, потому что после возвращения в РФ их снова отправят воевать. "Говорят, что лучше будут сидеть в Украине в тюрьме - будут есть конфеты, получать полторы тысячи гривен", - рассказал Писаренко.

Старший офицер отделения коммуникаций 79 ОДШБ также рассказал о ситуации на Кураховском направлении, где воюет бригада. Он отметил, что враг ежедневно проводит штурмовые действия. По его словам, погодные условия влияют на ход боевых, в частности, на работу аэроразведки, потому что дронов нужно больше, поскольку батареи садятся быстрее. При этом добавил, что также это влияет на перемещение техники из-за грязи и холода, поэтому враг теперь задействует ее немного меньше. Писаренко сообщил, что в зоне ответственности 79 ОДШБ фиксируют до 10 вылетов вражеской авиации в день, а соответственно может быть нанесено до 20 ударов КАБами.

Плен ВСУ

Как сообщал УНИАН в ноябре десантники 80-ой отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады захватили в плен 26 россиян за один бой на Курщине.

Бригада обнародовала видео с рассказом двух пленных из подразделения "Шторм Z", которые признались, что после подписания контракта и десятидневной подготовки их бросили в бой погибать, как пушечное мясо. Российские пленные сказали, что им командиры рассказывали, что в ВСУ наемники, французы, что если они сдадутся, то к ним украинцы будут применять туртуры.

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