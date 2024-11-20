Как это всегда бывает, прозрение у российских солдат случилось уже после попадания в плен.

Галицкие десантники захватили в плен 26 россиян за один бой на Курщине. Об этом сообщает 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.

"На днях во время одного из неудачных вражеских штурмов десантники 80-ки уничтожили немалое количество противника, а те, кто чудом уцелел, решили сдаться, чем спасли свою жизнь", - говорится в сообщении.

Бригада также обнародовала видео с рассказом двух пленных из подразделения "Шторм Z", которые признались, что после подписания контракта и десятидневной подготовки их бросили в бой погибать, как пушечное мясо.

"Нам говорили, что там (в ВСУ) - наемники, французы. Что нас за я..ца будут подвешивать, если попадем в плен, что пытать будут. Такие вещи нам рассказывали. Говорили, если в плен будут брать - лучше подорвитесь [гранатой]. Я сейчас сижу и думаю, а почему я сейчас должен подорваться? За что? Для кого это?" - рассказывают пленные.

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Как писал УНИАН, сегодня ВСУ нанесли мощный удар ракетами Storm Shadow по объекту в Курской области. Поскольку было использовано сразу около десятка этих дефицитных ракет, аналитики предположили, что целью был бункер с очень жирной добычей - вероятно несколькими генералами РФ и КНДР.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских защитников на Покровском направлении. Ориентировочно это произошло 10 ноября во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района.

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