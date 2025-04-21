Они планировали закрепиться, однако украинские бойцы сорвали их планы.

Бойцы 15 бригады Нацгвардии "Кара-Даг" взяли в плен российских пехотинцев, которые пытались закрепиться в зоне ответственности 2 батальона оперативного назначения.

Видео с пленными опубликовано в официальном Telegram-канале командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко. Он сообщил, что это произошло на Купянском направлении. Один из оккупантов приехал убивать украинцев из Татарстана, а другой - из Орловской области:

"Подразделениями беспилотных систем вражеская группа была заблаговременно обнаружена и созданы условия для дальнейших действий пехотинцев. Оккупанты решили не испытывать судьбу и приняли правильное решение сдаться в плен и остаться в живых".

Плен ВСУ

Украинские военнослужащие систематически сообщают о взятии в плен российских захватчиков, которые пошли воевать против Украины.

Видео дня

В конце марта "Азов" показал видео, на котором можно увидеть пленных с Торецкого направления. Сообщалось, что в украинский плен попали сразу 20 захватчиков.

Также бойцы "Азова" взяли в плен штурмовика из армии РФ, который ранее воевал в частной военной компании "Вагнер" и "ходил на Москву" в июне 2023 года.

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