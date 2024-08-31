По словам воина, ситуацию можно было исправить меньшими усилиями еще неделю назад.

Подкрепление для Сил обороны Украины на Покровском направлении фронта уже отправили, но оно было нужно раньше, заявил офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник, передает 24 канал.

По его словам, ситуацию можно было исправить меньшими усилиями еще неделю назад.

"Есть риск, что наши рубежи обороны попадут в окружение. Поэтому данное решение (об усилении - УНИАН) является правильным, но запоздалым", - отметил боец. Видео дня

Он также прокомментировал риск захвата Покровска российскими войсками.

"Это не стратегические трагедии. С падением Покровска Украина точно не закончится. Вопрос в том, все ли сделано для того, чтобы мы дальше могли за него бороться", - сказал Мельник, добавив, что ситуации, когда ВСУ отступают даже на подготовленные инженерно-фортификационные линии, но при этом не имеют сил там закрепиться, не являются адекватными.

Наступление России на Покровск - актуальное

Напомним, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что российские войска продолжают попытки прорваться в сторону города Покровск Донецкой области, но уже не там сильно давят, у них там больше проблем, чем у ВСУ:

"Как только генерал Сырский найдет резервы для ударов по флангам, то россиянам будет не до прорывов в сторону Покровска. Они будут пытаться прикрыться от ударов".

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