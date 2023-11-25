Несмотря на заявленное россиянами восстановление моста, он до сих пор работает в ограниченном режиме.

Подрывы Службой безопасности Украины Крымского моста значительно усложнили всю логистику врага, россияне до сих пор вынуждены перевозить боеприпасы и технику паромами. Об этом пишет политолог, народный депутат 8-го созыва Александр Черненко, анализировать документальный фильм "1 + 1 Украина" о спецоперации СБУ на Крымском мосту.

Черненко акцентирует, что боеприпасы сейчас невозможно перевозить ни грузовиками, ни железной дорогой. "Подрывы моста стали пощечинами Путину. Которые, к тому же, сломали всю логистику врага. И это история не о прошлом, а о сегодняшнем дне. Мост, как военный логистический объект, фактически уничтожен службой", - подчеркивает экс-нардеп.

"Главный акцент ленты - на атаке морскими дронами "Sea baby", которая состоялась в июле 2023 года. "Морской малыш" - это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую сегодня активно используют для различных задач. Имеем много успешных примеров ее применения, в частности, против кораблей Черноморского флота РФ", - считает эксперт.

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Политолог отмечает, что Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию на море и фактически вынуждена была отвести значительную часть кораблей Черноморского флота из оккупированной части Украины. "Это один из результатов тех преобразований, которые провел Малюк, возглавив СБУ: уникальный пример, когда украинское оружие, разработанное и изготовленное в Украине, изменило ситуацию на боли боя", - резюмирует Черненко.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал в первой серии цикла документальных фильмов "СБУ. Спецоперации победы", что успешное использование морских дронов существенно изменило не только подход к военно-морским операциям, но и философию войны в целом. "Это не только мои слова. Это мнение всех наших западных партнеров, военных моряков, руководителей спецслужб", — сказал Малюк.

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