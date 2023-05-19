Любая подрывная деятельность в Крыму еще больше усилит обеспокоенность Кремля о его способности защитить другую ключевую инфраструктуру на полуострове.

Подрыв железнодорожных путей в оккупированном Крыму срывает поставки вооружения, и в частности, крылатых ракет "Калибиров" в Черноморский флот Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

В частности, 18 мая возле Симферополя сошел с рельсов поезд, заблокировав единый путь в направлении порта города Севастополь, который служит базой Черноморского флота РФ. Оккупационное руководство железной дороги сообщило, что это произошло в результате "вмешательства посторонних лиц".

"Россия быстро перейдет к ремонту пути, но инцидент сорвет транспортные поставки и также потенциально поставки такого вооружения как крылатые ракеты "Калибр" для Черноморского флота РФ", - говорится в сообщении.

"Любая подрывная деятельность в этой чувствительной зоне еще больше усилит обеспокоенность Кремля о его способности защитить другую ключевую инфраструктуру в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и логистическую роль в содействии войны России в Украине", - сказано в сообщении.

"Бавовна" в Крыму - что известно

Как сообщал УНИАН, 18 мая вблизи Бахчисарая во временно оккупированном Крыму с путей сошли несколько вагонов поезда. Российский Telegram-канал База утверждает, что это произошло "в результате диверсии" - около 8:20 утра на железной дороге в Симферопольском районе прогремел взрыв.

Пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы сообщает, что пять вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне вблизи Симферополя, а причины этого выясняются.

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