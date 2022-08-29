Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что попытки российских оккупантов аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Напомню... Варвары планировали захватить Киев за три дня. Далее-захватить Донбасс до 9 мая, а затем - хотя бы до сентября. Ни один из этих планов не сработал. Как не сработают и попытки аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов или подорвать западную поддержку газовым шантажом", - подчеркнул Подоляк.
Напомним, также Подоляк подчеркнул, что в оккупированном россиянами Крыму будет только нарастать количество атак неизвестного происхождения.
Он отметил, что "это большой интенсивности война, большой интенсивности война не бывает только в одну сторону". По его словам, российские оккупанты думали, что "могут зайти, здесь безнаказанно вести себя, калечить наших людей". Подоляк отметил, что при такой интенсивности войны "все будет только увеличиваться".