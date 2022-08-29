Советник руководителя ОП подчеркивает, что не сработают и попытки подорвать западную поддержку Украины газовым шантажом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что попытки российских оккупантов аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Напомню... Варвары планировали захватить Киев за три дня. Далее-захватить Донбасс до 9 мая, а затем - хотя бы до сентября. Ни один из этих планов не сработал. Как не сработают и попытки аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов или подорвать западную поддержку газовым шантажом", - подчеркнул Подоляк.

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Напомним, также Подоляк подчеркнул, что в оккупированном россиянами Крыму будет только нарастать количество атак неизвестного происхождения.

Он отметил, что "это большой интенсивности война, большой интенсивности война не бывает только в одну сторону". По его словам, российские оккупанты думали, что "могут зайти, здесь безнаказанно вести себя, калечить наших людей". Подоляк отметил, что при такой интенсивности войны "все будет только увеличиваться".

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