Подоляк: Линия фронта была ближе к РФ, если бы Украине раньше 'развязали руки'

Он также отметил, что разрешение бить западным оружием по территории РФ было ключевым фактором, который остановил наступление на Харьковщине.

Снаряды и разрешение бить западным оружием по территории России помогли ВСУ остановить наступление РФ. Если бы Украине "развязали руки" с 2022 года, то сегодня линия фронта проходила бы гораздо ближе к границам РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram. Он отметил, что РФ начала наступление на Харьковщину 10 мая, а уже в середине июня можно уверенно сказать, что эта "операция" стала для оккупантов одной из самых фатальных за время войны.

"Из-за огромных потерь противник вынужден перебрасывать резервы с других направлений, но даже с ними не может захватить небольшой городок Волчанск, который стоит всего в 5 километрах от украинско-российской границы. Эта кампания уже окончательно доказала фейковость многих традиционных мифов о "мощи России", - отметил Подоляк.

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Он отметил, что украинскую оборону укрепили два решающих фактора:

своевременное поступление военной помощи, прежде всего артиллерийских снарядов;

разрешение наносить удары западным дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ.

"РФ "умеет" воевать, только когда для нее не существует запретов и конвенций, а жертву должны строго ограничивать в форматах ответа. Теперь российские подразделения разбиваются не только на передовой, но и в тылу. Так вот. Простой вывод. Если бы снаряды и развязанные руки Украина имела с 2022 года, сегодня линия фронта проходила бы гораздо ближе лично для авторов войны с РФ", - отметил Подоляк.

Удары по РФ - актуальные новости

Как ранее писал УНИАН, Европа усиливает давление на США относительно расширения территорий РФ, по которым Украина может наносить удары. Европейские союзники считают, что долгое промедление с такими решениями наносят ущерб способности Киева защитить себя.

"Если оглянуться назад на ход конфликта, то можно обнаружить ряд областей, где мы не хотели чего-то делать, а потом сделали это", - сказал один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны на условиях анонимности.

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