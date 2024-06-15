Удары Украины по РФ ограничивают способность врага атаковать украинские города и военных, отметил глава комиссии парламента Эстонии.

Разрешение США бить по территории России заняло много времени, но территория врага вполне законная цель для Украины, заявил глава комитета национальной обороны парламента Эстонии Калев Стойческу в интервью "Голос Украины".

"На мой взгляд, должна быть только одна красная линия. Если Россия нападет на НАТО, мы ответим и правила игры будут другими. Территория России - не священная корова. Территория агрессора - законная цель", - подчеркнул он.

Стойческу добавил, что такое решение США заняло много месяцев, чтобы добиться того, чтобы Украине дали право наносить удар за пределами оккупированных территорий, по законным военным объектам, по аэродромам. Но не по нефтеперерабатывающим заводам, хотя, по его словам, они также используются для военной машины. Он также назвал это "активной защитой", объясняя это тем, что пассивная защита - это работа систем ПВО.

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"Я бы назвал это активной защитой. Пассивная защита - это когда вы используете противовоздушную оборону, системы Patriot как в боксерском поединке, когда вы закрываете лицо и тело от ударов, чтобы защитить себя. Но это не уменьшает возможности врага, возможности агрессора атаковать вас. Единственная надежда, что агрессор просто упадет в один момент, истощится. А активная защита - когда вы фактически отбиваетесь и ограничиваете способность агрессора атаковать вас. Это та же вещь", - пояснил председатель комиссии парламента Эстонии.

Стойческу также отметил, что с российской точки зрения даже оккупированные территории, включая Крым, являются частью России. Поэтому фактически эти территории уже атаковали раньше и какой смысл в том, что есть "Россия, на которую можно нападать, и Россия, на которую - нельзя".

"В любом случае эти атаки были очень эффективными. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы были эффективнее чем даже санкции, принятые против России, потому что они физически ограничивают способность вести войну", - подытожил он.

Удары по РФ - актуальные новости

Как ранее писал УНИАН, Европа усиливает давление на США относительно расширения территорий РФ, по которым Украина может наносить удары. Европейские союзники считают, что долгое промедление с такими решениями наносят ущерб способности Киева защитить себя.

"Если оглянуться назад на ход конфликта, то можно обнаружить ряд областей, где мы не хотели чего-то делать, а потом сделали это", - сказал один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны на условиях анонимности.

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