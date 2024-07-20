Сегодня в соцсетях появилось первое изображение обломков этого беспилотника.

Российские оккупанты в ночь на 20 июля использовали не только ракеты и "шахэды", но и еще один новый дрон неизвестного образца. В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что благодаря действиям мобильных огневых групп, зенитных ракетных войск и РЭБ из 16 "шахедов" удалось сбить 13 и один неустановленный тип дрона, пишет Defense Express.

Однако позже в соцсетях появилось первое изображение обломков этого беспилотника, который действительно значительно отличается от Shahed-136. Более того, было уточнение о том, что он двигался на очень малой высоте - 20-30 метров. Скорее всего, речь идет о дроне-камикадзе.

"Также из собственных источников Defense Express получил дополнительные фото этого сбитого дрона. Учитывая их, речь идет о БпЛА с возможным размахом крыла более чем 4 метра, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля. Возможно отметить, что он может напоминать российский ZALA 421-20, который имеет определенные схожие черты. Но этот БпЛА относится к разведывательным, а потому вряд ли бы летел на такой малой высоте. Более того, дроны этого типа малораспространены и вряд ли еще производятся, потому что продвигать этот дрон ZALA начала еще в начале 2010-х годов, а сейчас он не фигурирует даже в каталоге продукции компании", - считают аналитики. Видео дня

В издании добавили, что сейчас остатки этого дрона исследуют, поэтому его возможности, особенности, производитель и компоненты из которых он состоит будут установлены в ближайшее время.

Использование дронов во время войны в Украине

Как писал УНИАН, в иранских "шахедах", которыми Россия обстреливает украинские города, обнаружили польские детали. Поэтому теперь Национальная прокуратура Польши и Агентство внутренней безопасности проводят расследование относительно экспорта этих компонентов.

Также Forbes писал, что украинские военные используют в FPV-дронах экспериментальный американский автопилот с искусственным интеллектом. Отмечается, что автопилот Skynode S был представлен еще раньше, однако уже используется на фронте.

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