Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти Российской Федерации рассматривают вопрос об объявлении в стране всеобщей мобилизации.
В эфире национального телемарафона Данилов отметил, что Кремль также может закрыть границы для выезда из РФ мужчин в возрасте до 65 лет.
"Есть информация, что для россиян могут вообще перекрыть все границы, не выпускать вообще мужчин до 65 лет за пределы этой страны. Я считаю, что так надо было сделать давно, и их надо огородить забором. И если бы цивилизованный мир принимал цивилизованные правила, то они бы Российскую Федерацию давно должны были уже закрыть раз и навсегда, чтобы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права выезжать. Там на сегодняшний день рассматривается вопрос всеобщей мобилизации", – подчеркнул Данилов.
Мобилизация в России
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в России так называемой "частичной мобилизации". Официально планировали мобилизовать около 300 тысяч россиян. Уже через несколько недель было объявлено о прекращении мобилизации.
Несмотря на отчет министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении мобилизации в России еще в конце октября, в отдельных регионах мероприятия продолжаются до сих пор. В частности, военнообязанным в Самарской области продолжают вручать повестки.
Разведывательное сообщество InformNapalm сообщило, что в РФ выведут подразделения Росгвардии, находившиеся в зоне боевых действий на 2-3 линии, до февраля 2023 года, а также кадыровцев. Предполагается, что они будут выступать силовыми отрядами в случае акций неповиновения после новых волн мобилизованных россиян.
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