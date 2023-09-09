Роликом исполнения российской "победоносной" песни на руинах театра главарь "ДНР" Денис Пушилин похвастался 7 сентября.

Китайская певица, отметившаяся исполнением советской военной песни "Катюша" на руинах драматического театра в Мариуполе Ван-Фан, является супругой члена Народного политического консультативного совета Китая. Ведомство находится под юрисдикцией компартии КНР.

Об этом заявил сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе Юрий Пойта. Речь идет о ролике, который главарь "ДНР" Денис Пушилин опубликовал в своих социальных сетях 7 сентября.

По словам Пойты, в кадре фигурирует жена Чжоу Сяопина. Последний разрекламировал ее выступление в своем профиле на Weibo (китайская социальная сеть).

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В качестве доказательств Пойта показал скриншот с частью публикаций Сяопина. Отмечается, что чиновник уже удалил эти данные, однако социальные сети "все помнят".

Так, в одной из публикации Сяопин пишет, что не мог сопровождать Ван-Фан в поездке, однако ждал ее "триумфального" возращения с фронта (с территорий Донбасса - УНИАН). Там она выступала перед "друзьями", указал Сяопин.

Также он похвастался смелостью Ван-Фан и тем, что она лично вручала подарки Пушилину, благословив эти земли на мир, указывает Пойта.

"Из соображений безопасности, она даже не поужинала. С помощью двух жителей Украины и трех друзей-россиян она взяла 10-часовую ночную поездку автобусом на более безопасный Крымский полуостров и сообщила мне по телефону. Мир. Я лично поздравляю свою жену за ее силу, храбрость и решительность", - цитирует эксперт слова Сяопина.

Также представитель властей КНР подметил, что песню "Катюша" очень любят в Китае и повторил "любимые" высказывания РФ о том, что на территориях Донбасса Россия воюет с нацистами. Последними он назвал армию Украины, а также представителей ООН.

"Российские военные и мирные жители и местные жители Донецка неоднократно предоставляли доказательства международному сообществу и осуждали зверства наемников НАТО и украинских военных, которые в течение многих лет бомбили жилые кварталы Мариуполя. Восемь лет украинские нацисты бомбили жителей всего Донбасса...", - говорится в сообщении.

Пойта акцентирует, что устами китайского чиновника говорит реальность о том, как на самом деле Китай воспринимает войну в Украине. Это особенно "режет глаз", учитывая, что Сяопин высказывает такие мнения, будучи официальным представителем китайской власти.

Реакция МИД Украины на китайскую "Катюшу"

Напомним, что в МИД Украины также "оценили" выступление Ван-Фан на "костях" украинцев в Мариуполе. Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает аналогичного уважения в ответ, вместо подобных оперных исполнений на месте, где, по подсчетам, РФ убила более 600 невинных людей во время бомбардировки здания.

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