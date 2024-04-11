На Бахмутском и Новопавловском направлении враг больше всего атаковал.

За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений, большинство из них на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что и дальше наиболее горячо на Бахмутском направлении, где нашими воинами отражено 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Клещеевка Донецкой области. Здесь враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

По данным Генштаба, Силы обороны на Новопавловском направлении продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка. Враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 6 атак в районах населенных пунктов Керамик, Бердичи, Уманское, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск.

В Генштабе сообщают, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, по одному зенитно-ракетному комплексу, артиллерийской системе и станции РЭБ противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Война в Украине: новости

За минувшие сутки ликвидировано еще 810 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составили около 450 890 человек.

За минувшие сутки уничтожено, в частности, 48 артиллерийских систем, 34 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, одно средство ПВО - 754 (+1), две крылатые ракеты, а также 50 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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