Резников "успокоил критиков" перемирия: ВСУ могут открывать огонь в ответ и даже выйти из договоренностей

По словам вице-премьера, в случае нарушения оккупантами перемирия на Донбассе Вооруженные силы Украины могут выйти из договоренностей согласно международного права.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявляет, что согласно новым договоренностям Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о полном и всеобъемлющем прекращении огня украинская армия не лишена права вести огонь, если речь идет о самозащите.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал во время онлайн-дискуссии о безопасности и политических вызовах Минского мирного процесса и нормандского формата.

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"Сегодня я бы хотел успокоить критиков этого перемирия, якобы украинская армия лишена права вести огонь. Это не так. Я хочу напомнить всем нормы международного права, начиная от Устава ООН - статья 51 - четко дает право любой стране на самозащиту, на самооборону, чем по сути Украина и пользуется с начала военной агрессии со стороны Российской Федерации", - заявил Резников.

Также он напомнил о статье 40 Гаагской конвенции 1907 года. "Эта конвенция регулирует законы и обычаи ведения войны. В статье 40 этой конвенции достаточно четко сформулировано, что в случае нарушения перемирия одной из сторон другая сторона имеет право на выход из этого перемирия до возобновления боевых действий", - сказал Резников.

По словам вице-премьера, несмотря на то, что выполнение Минских соглашений должно было завершиться до конца 2015 года, поскольку все даты, которые прописаны в этих соглашениях, касаются 2014 и 2015 года, другой площадке для переговоров не существует. "Это безальтернативная площадка сегодня, которая дает возможность все же прекратить гибридную войну, установить мир на оккупированном сегодня Донбассе, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и в конце концов прийти к финалу политического урегулирования, которым должны быть местные выборы на тех территориях" - сказал Резников.

Также он добавил, что Украина будет делать все ради выполнения Минских соглашений с пониманием того, что ключевой задачей является безопасная реинтеграция оккупированных территорий. "Все меры и все процессы, которые будут происходить, не должны нести угрозу территориальной целостности Украины и ее суверенитету, и унитарному построению государства", - добавил он.

В то же время Резников признал, что уже много раз провозглашалось перемирие на Донбассе, которое не соблюдалось. "Многие критики сегодня утверждают, что было уже не одно перемирие объявлено в течение шести лет, и они не выполнялись и не соблюдались. Да, действительно, это правда. И мы смотрим очень внимательно на то, как будет происходить соблюдение договоренностей, которые были достигнуты в Трехсторонний контактной группе на прошлой неделе, и мы понимаем, что это еще одна попытка, еще один шанс дать Минским соглашениям сработать", - сказал Резников.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута 22 июля участниками ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Стороны договорились о запрете на наступательные и разведывательные действия, снайперского огня, запрете использования летательных аппаратов и запрете размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и т.п.

В то же время 27 июля в Киеве возле Офиса президента состоялась акция протеста против перемирия на Донбассе. Участники митинга протестовали, по их мнению, против «капитулянтской политики» президента Владимира Зеленского на Донбассе.

Активисты «Нацкорпуса» заявили, что «полный запрет на ответное ведение огня делает армию беззащитной, вывод подразделений аэроразведки из ООС делает армию слепой».

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