Режим прекращения огня был нарушен на 42-й день перемирия.

Оккупанты сегодня нарушили договоренности о прекращении огня и обстреляли из станкового гранатомета позиции Объединенных сил возле Красногоровки.

Читайте такжеГлаварь боевиков предупредил об открытии огня по позициям ВСУ на Донбассе

Об этом заявили в штабе Операции объединенных сил в Facebook.

Боевики обновили обстрелы

"Командование Объединенных сил сообщает, что 6 сентября, на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой и осуществили прицельный обстрел украинских позиций. Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции", - сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ВФ РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не ставит целью достижение мира", - подчеркивается в сообщении.

В то же время отмечается, что Объединенные силы дают еще одну возможность так называемым "ДНР" и "ЛНР" выполнить требования, которые были определены Трехсторонней контактной группой 22 июля соблюдать полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств, заверили в штабе.

Что этому предшествовало

Военнослужащие ВСУ совместно с представителями ДСНС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами на Донбассе.

В ходе тушения пожара недалеко от Верхнеторецкого подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое бойцов, помогавшие пожарным.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН