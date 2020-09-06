Оккупанты сегодня нарушили договоренности о прекращении огня и обстреляли из станкового гранатомета позиции Объединенных сил возле Красногоровки.
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Об этом заявили в штабе Операции объединенных сил в Facebook.
Боевики обновили обстрелы
"Командование Объединенных сил сообщает, что 6 сентября, на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой и осуществили прицельный обстрел украинских позиций. Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции", - сообщили в штабе ООС.
Отмечается, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ВФ РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не ставит целью достижение мира", - подчеркивается в сообщении.
В то же время отмечается, что Объединенные силы дают еще одну возможность так называемым "ДНР" и "ЛНР" выполнить требования, которые были определены Трехсторонней контактной группой 22 июля соблюдать полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств, заверили в штабе.
Что этому предшествовало
- Военнослужащие ВСУ совместно с представителями ДСНС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами на Донбассе.
- В ходе тушения пожара недалеко от Верхнеторецкого подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое бойцов, помогавшие пожарным.
Командування Об’єднаних сил повідомляє, що 6 вересня 2020 року на 42-й день повного та всеосяжного режиму припинення...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 6 вересня 2020 р.
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