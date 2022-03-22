РФ продолжает нести потери ежедневно.

В Министерстве обороны США считают, что российские войска падают духом, потому что были не готовы к такой длительной войне, а некоторых даже не предупредили о том, что именно они будут делать в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

"Российские солдаты просто не были готовы полностью к операциям такой интенсивности и в течение такого длительного времени на стольких разных направлениях. Они не ожидали такого уровня сопротивления. Некоторым не сказали, что они на самом деле собираются делать в Украине", - сказал чиновник оборонного ведомства.

Но, несмотря на это, РФ сейчас продолжает полагаться на усилия призывников.

"Мы знаем, что они опирались на призывников, и они до сих пор это делают; и это по-прежнему в основном призывная армия", - добавил чиновник.

По его словам, слабостью оккупантов является отсутствие инициативы со стороны командования. Россияне продолжают выяснять вопросы руководства и управления, логистики и обеспечения.

Вместе с тем РФ продолжает нести потери ежедневно. В боях она теряет самолеты, бронетехнику, транспорт, артиллерию, вертолеты и тому подобное.

Из-за неудач с блицкригом Киева Россия сосредоточилась на бомбардировке крупных городов и их окрестностей.

На временно захваченных территориях оккупанты пытаются укрепиться, терроризируя местное население.

Из-за потерь Путин обратился к Китаю за финансовой и военной помощью. У Пекина спрашивали, в частности, о продуктах для оккупационных войск.

Кроме того, Путин попросил десяток тысяч боевиков у режима Асада в Сирии.

По данным украинской разведки, Россия задействует в штурмах городов насильно мобилизованных жителей ОРДЛО.

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