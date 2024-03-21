Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введён 24 февраля 2022 г. с началом российского вторжения в Украину.

Действие зоны ограничения для полётов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0159/24 с 00 часов 1 апреля по 23:59 30 июня 2024 года.

Данное ограничение не распространяется на авиацию ВВС РБ и Госпогранкомитета РБ, а также на авиацию МЧС РБ, которая используется при тушении пожаров и осуществляет санитарные рейсы. Территория зоны ограничения не изменилась, пишет партизанская группа "Беларускі гаюн".

Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введён 24 февраля 2022 г. с началом российского вторжения в Украину. Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины и их транзитный пролет из России (в том числе беспилотники). С начала войны с территории Беларуси по украинским городам было запущено не меньше 721 ракеты.

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Последний ракетный запуск по территории Украины из воздушного пространства РБ был зафиксирован 6 октября 2022 года

Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум до конца июня 2024 года.

Обстрел Украины 21 марта - детали

В ночь на 21 марта российяне ракетами аттаковали Кие . Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук подтвердил - на украинцев бросали "баллистику", и раскрыл точный счет уничтоженных целей.

Речь идет о 31 ракете, их сбили наши силы ПВО. Среди них было 2 баллистические ("Искандер-М" и Х-47М2 "Кинжал"), а также 29 крылатых (типа Х-101/Х-555).

Генерал-лейтенант и военный эксперт Игорь Романенк Российский заявил, что удар по Киеву имеет свои особенности. Оккупанты не только использовали ракет разных типов, но и изменили тактику.

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