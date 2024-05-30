Внутренняя борьба и стратегические разногласия замедляют путь Украины к возвращению преимущества на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский отстраняет от власти чиновников, приближенных к Вашингтону. Об этом говорится в материале The Washington Post.

При этом отмечается, что недовольство главы государства вряд ли было знаком Белому дому - ведь дипломаты и другие официальные лица в Киеве отметили, что президент отстранил некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые считались самыми близкими к Вашингтону в последние недели.

"А после того, как госсекретарь Энтони Блинкен сыграл на гитаре в киевском баре во время визита в начале этого месяца - исполнив песню "Rockin' in the Free World", которая имела целью продемонстрировать поддержку - многие украинские чиновники, близкие к Зеленскому, высмеяли это выступление как бесчувственное", - говорится в материале. Видео дня

По словам собеседников издания, некоторые из разногласий происходят от естественной напряженности, которая возникает в партнерстве, которому пришлось пережить более двух лет войны и неуклонный рост количества погибших среди украинцев.

"Но другие споры кажутся более фундаментальными, особенно разногласия относительно того, насколько сосредоточиться на коррупции во время войны. Политики предупреждают, что долгосрочное планирование может быть недостижимым", - пишет СМИ.

Недавние отставки в Кабмине

9 мая Верховная Рада уволила Александа Кубракова с должности вице-премьера - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Соответствующее решение поддержали 272 народных депутата.

В тот же день нардепы уволили Николая Сольского с должности министра агрополитики. Эта инициатива набрала 273 голоса.

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