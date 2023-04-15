Ежедневно россияне совершали по меньшей мере четыре боевых вылета, несмотря на огромные потери.

Один зенитно-ракетный дивизион нацгвардейской бригады "Спартан" отработал по российской боевой авиации на Бахмутском направлении, уничтожив вертолетов и самолетов на примерно 100 млн долларов.

Как сообщил офицер с позывным "Партизан", воины подразделения сбили четыре самолета и два вертолета ВС РФ. Хотя вражеская авиация преимущественно действовала ночью, украинские защитники были бдительными.

На счету нацгвардейцев бомбардировщик Су-24 и три штурмовика Су-25. Из вертолетов удалось "приземлить" два Ми-24. При этом один из вертолетов было трудно идентифицировать, ведь он находился от них почти в четырех километрах.

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"Но мы видели точное его поражение и падение", – отметил воин.

Офицер также отметил, что довольно часто определить класс и комплектацию уничтоженной авиатехники невозможно, ведь она падает на территории, контролируемой оккупантами.

"Но я думаю, что наш дивизион уже отработал примерно на $100 миллионов. Это касается подтвержденных целей", - подчеркнул офицер.

Несмотря на огромные потери авиации оккупанты очень интенсивно применяют там свои самолеты и вертолеты. Воины фиксировали по четыре боевых вылета в сутки с декабря 2022-го до конца марта этого года.

Потери РФ в Украине: актуальные данные

За минувшие сутки ликвидировано 460 российских оккупантов. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с 24.02.22 по 15.04.23, ориентировочно составляли около 181 тыс. 550.

Также с начала вторжения уничтожено 535 РСЗО, 283 средства ПВО, 307 самолетов, 293 вертолета, 2339 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров.

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