Россияне осознают, что не смогут удержать Крым, отметил Кондратюк.

Сотрудники ФСБ РФ и российские власти во временно оккупированном Крыму уже вывезли свои семьи и имущество в Россию. Об этом в интервью УНИАН рассказал глава Службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

"Они прекрасно понимают свою бесперспективность и невозможность сегодня удержать Крым в полной изоляции", - отметил генерал.

По его мнению, для освобождения Крыма Украина будет использовать комбинированную стратегию: уничтожение военных объектов, ресурсов РФ на территории Крыма и рейдовые операции, которые уже сегодня показывают, что полуостров невозможно перекрыть полностью.

"Если говорить об оперативной обстановке не фронте, то ВСУ развивают успех в двух направлениях - возле Бахмута и на выходе к Азовскому морю. Сегодня они находятся возле города Токмак. Взятие этого города откроет для нас возможность перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом, после чего Крым превратится в ловушку, в мышеловку", - рассказал Кондратюк.

Способ вернуть Крым - мнение

Крым вне всяких сомнений должен быть освобожден, однако для этого может понадобиться более тонкая стратегия, считает глава оборонного комитета в парламенте Великобритании Тобиас Эллвуд.

По его мнению, длительная оккупация существенно отдалила жителей Крыма от Украины:

"Нужно иметь достижимые цели. Освобождение материковой Украины - вполне возможно. Крым - это вызов другого масштаба. Хотя бы из-за количества базирующихся там российских войск. Но также и потому, что аннексия отдалила их (жителей Крыма) от Украины".

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