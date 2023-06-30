Россияне жаловались, что живут в плохих условиях. Теперь казармы нет.

Непутевые оккупанты из подразделения "Шторм-Z" пожаловались на плохие условия и обеспечение, случайно слив координаты своей базы. ВСУ решили "бытовые проблемы" захватчиков.

После анализа опубликованного ролика украинские воины нашли расположение захватчиков и ударили по зданиям. Видео поражения показал журналист Юрий Бутусов.

На обнародованном видео оккупанты ныли, что вынуждены выполнять преступные приказы командования, а после боя - жить в непригодных условиях.

"После ожесточенных боев нас сегодня привезли с передовой. Вот в эти "апартаменты"... На передке, где мы были, нам не поставлялось БК... До сих пор там гниют "200-е". Отдаются ужасные приказы, которые в принципе не стоило бы выполнять. Мы вообще считаем, что нас просто обнуляют", – заявляли оккупанты.

Впрочем, проблему с "апартаментами" решили почти мгновенно, но не россияне, а снаряды ВСУ. База россиян пылала очень ярко.

"Помните, вчера мы публиковали видео, на котором российские солдаты подразделения "Шторм" скулили, мол, условия проживания у них ужасные? Так вот, жалоба не осталась без внимания наших морских пехотинцев 36-й бригады. "Евроремонт" был сделан оперативно и качественно. На видео пылают апартаменты оккупантов", - написал Бутусов.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 560 российских захватчиков. Общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года составляют около 228 тыс. 340.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по скоплениям российских захватчиков.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

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