Непутевые оккупанты из подразделения "Шторм-Z" пожаловались на плохие условия и обеспечение, случайно слив координаты своей базы. ВСУ решили "бытовые проблемы" захватчиков.
После анализа опубликованного ролика украинские воины нашли расположение захватчиков и ударили по зданиям. Видео поражения показал журналист Юрий Бутусов.
На обнародованном видео оккупанты ныли, что вынуждены выполнять преступные приказы командования, а после боя - жить в непригодных условиях.
"После ожесточенных боев нас сегодня привезли с передовой. Вот в эти "апартаменты"... На передке, где мы были, нам не поставлялось БК... До сих пор там гниют "200-е". Отдаются ужасные приказы, которые в принципе не стоило бы выполнять. Мы вообще считаем, что нас просто обнуляют", – заявляли оккупанты.
Впрочем, проблему с "апартаментами" решили почти мгновенно, но не россияне, а снаряды ВСУ. База россиян пылала очень ярко.
"Помните, вчера мы публиковали видео, на котором российские солдаты подразделения "Шторм" скулили, мол, условия проживания у них ужасные? Так вот, жалоба не осталась без внимания наших морских пехотинцев 36-й бригады. "Евроремонт" был сделан оперативно и качественно. На видео пылают апартаменты оккупантов", - написал Бутусов.
Потери РФ в Украине - актуальные данные
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 560 российских захватчиков. Общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года составляют около 228 тыс. 340.
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по скоплениям российских захватчиков.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях.